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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي علمنا التعامل مع الأطفال بهذه الطريقة

التعامل مع الاطفال
التعامل مع الاطفال

قال الدكتور  عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة  الأزهر الشريف، إن  سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى كل تفاصيل حياته رحمة وخاصة مع الأطفال، لافتا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر عندما دخل حفيديه الحسن والحسين، ورفعهما على كتفه وصعد وخطب فى الناس عنهما. 

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وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف خلال فيديو له: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل لطفلين من المنبر، لأن الأطفال هم الخير والبركة، وقال سيدنا محمد للناس: ألم تعلموا ان اولادكم واموالكم فتنة، إن الحسن والحسين ريحتنا من الدنيا اللهم احب من احبهما".

واستكمل: "الضعف مطلوب فى التعامل مع الاطفال ويجب ان ننزل لسنهم ونتفاهم معهم، فهم الذين يصعدون بنا إلي المستقبل".

 الدين الإسلامي اعتنى بالطفل

قالت أماني حسن، واعظة بالأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي اعتنى بالطفل منذ ولادته وحتى في تسمية الطفل واختيار الاسم الحسن له وتكلم القرآن عن إرضاعه وفطامه وعن التربية له تربية سليمة وصالحة وتعوده على الصلاة والعبادات بأسلوب جميل في قولة تعالى "وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ".

وأضافت "حسن"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة  "صدى البلد"، أن الأم لها دور عظيم في تربية الأطفال؛ وأن أول شىء يُسأل عنه الطفل الرضيع هو الأم؛ ولا بد من تعليمه كل شىء سليم وعلى تعاليم الإسلام بعدم الكذب أو إهانة الكبير أو التلفظ بالألفاظ غير اللائقة، مشيرة إلى أن كل هذه العادات الصالحة لا بد وأن الأم تعلمها لأطفالها بشكل سليم وعملي وتطبقه على نفسها في المقام الأول.

وتابعت: "الطفل مثل السفنجة ويتأثر كثيرا بمن حوله وخاصة بالأفعال وليس الكلام، حيث يقوم الطفل بتقليد الأم بشكل خاص في كل شىء في عاداتها وتقاليدها وكل حركاتها وألفاظها ويجب الحرص كل الحرص عند التلفظ أو فعل أي شىء ممكن أن يؤثر على الطفل ويكتسبه من الأم ويتعود عليه ويتعامل به مع الآخرين في حياته".

الازهر الشريف الحسن والحسين سيدنا النبى محم

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