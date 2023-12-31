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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الإسكندرية: نعمل من أجل عودة عروس البحر المتوسط لمكانتها

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

تمنى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كل التوفيق والنجاح للدولة المصرية في العام الميلادي الجديد 2024، قائلا :"اتمنى أن يكون العام الجديد عام التوفيق والنجاحات للدولة المصرية، واستمرار مسيرة التنمية والبناء في الدولة".

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وتابع محتافظ الإسكندرية، خلال لقائه مع مراسل برنامج “على مسئوليتي” من تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه يتمنى زيادة المصطافين والأجانب في فترة الشتاء والصيف بالمحافظة، وكذلك الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في المحافظة منها محور أبوذكرى بجانب محور ترعة المحمودية.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه يتم العمل من أجل عودة محافظة الإسكندرية لتكون عروس البحر المتوسط، مبينا أنه يوجد العديد من المشروعات الكبرى تنفذ في المحافظة.
وتابع اللواء محمد الشريف، أن الجهود مستمرة من أجل عودة الإسكندرية كما كانت، مشيرا إلى أنه يوجد في المحافظة 7.5 مليون نسمة على مساحة صغيرة وهناك استمتاع بالمحافظة.

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