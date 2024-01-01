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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة أول ساعة في 2024..انخفاض عدد سكان مصر

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

انتهي العام 2023  مسجلا  عدد السكان في مصر بلع 105 ملايين و854 الفا و652 نسمة  وذلك وفقا للساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 

الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة في ندوة بكلية التربية جامعة السادات

ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية في كلية الآثار بسوهاج

ويتم طرح عدد الوفيات من التعداد الكلي للسكان ، مع إضافة المواليد الجديد علي الشبكة الخاصة بمكاتب والمنوط بها تسجيل البيانات 

اول ساعة 

ومع مرور الساعة الاولي من عام 2024 سجل عدد السكان في جمهورية مصر العربية 105مليون 854الف 650نسمة ليسجل بذلك انخفاض في عدد السكان  بفارق ٢ نسمة عما تم تسجيله في اللحظات الأخيرة من ٢٠٢٣ بعد إضافة المواليد وطرح الوفيات 

 

الزيادة السكانية

قراءة في عدد السكان 

تحتل جمهورية مصر العربية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شمال إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 105.6 مليون نسمة حيث تمثل 7.3%من جملة عدد سكان افريقيا و1.4% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 14 عالمياً والثالثة إفريقياً من حيث عدد السكان، وذلك وفقا لبيانات رسمية صادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

الزيادة السكانية

وبسحب البيانات الاحصائية، بلغ عدد سكان قــــــارة إفريقيـــا (1.460) مليار نسمة بما يمثل 18.1% من سكان العالم الذي يبلغ (8,045) مليــــار نسمة في 18/11 عام 2023.

 

من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم (9.709) مليار نسمة عام 2050 بزيادة سكانية قدرها 1.664مليار نسمة مقارنة بعام 2023 ومن الملاحظ أن الزيادة السكانية في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر من الزيادة السكانية العالمية خلال الفترة (2023 - 2050).

تحتل نيجيريا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم غرب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 223.8 مليون نسمة حيث تمثل 15.3% من جملة عدد سكان افريقيا و2.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 6 عالمياً والأولى إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل إثيوبيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم شرق إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 126.5 مليون نسمة حيث تمثل 8.7% من جملة عدد سكان افريقيا و1.6% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 11 عالمياً والثانية إفريقياً من حيث عدد السكان.

تحتل الكونغو الديمقراطية المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم وسط إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 102.2مليون نسمة حيث تمثل 7.0% من جملة عدد سكان افريقيا و1.3% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 15 عالمياً والرابعة إفريقياً من حيث عدد السكان.

كما تحتل جنوب افريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في إقليم جنوب إفريقيا عام 2023 بعدد سكان يبلغ 60.4 مليون نسمة حيث تمثل 4.1% من جملة عدد سكان افريقيا و0.8% من جملة سكان العالم وترتيبها رقم 24 عالمياً والسادسة إفريقياً من حيث عدد السكان. ثانياً: أهم المؤشرات الديموجرافية لسكان قارة إفريقيا في 2023

السكان تقنية الفيديو تقنية الفار الوفيات المواليد عدد السكان

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