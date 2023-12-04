الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة في ندوة بكلية التربية جامعة السادات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة مدينة السادات بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية، ندوة تثقيفية بعنوان "الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة" اليوم الإثنين.

اقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وريادة الدكتور خميس محمد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور عماد هنداوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة، وحاضر بالندوة ربيع عبد العظيم العربي، مدير المجلس القومي للسكان بالمنوفية .

استهلت الندوة بكلمة الدكتور عماد محمد هنداوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رحب بالمنصة الكريمة والحضور، وشرع في توضيح أن موضوع الندوة من الموضوعات المهمة جدا، فالزيادة السكانية تحدث مع زيادة عدد المواليد في منطقة ما وثبات الموارد المتاحة فيها، ممّا يؤدّي إلى حدوث ضغط كبير على هذه الموارد ويرافق ذلك العديد من الآثار الإقتصاديّة، والسياسيّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة مما يؤثّر بشكل مباشر على مستوى الحياة والخدمات في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الندوة تهدف للتوعية بمخاطر ارتفاع معدلات الإنجاب وتأثيره على تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب ضرورة قيام الدولة بعمل توازن بين النمو الإقتصادي والنمو السكاني من أجل تحقيق الرفاهية للجميع.

وتناول ربيع عبد العظيم توضيح مفهوم الزيادة السكانية، وتوضيح أكثر الأماكن في محافظة المنوفية الموجود فيها زيادة سكانية، والأسباب التي تؤدي لحدوث الزيادة السكانية.

وأشار إلى دور الطلاب في التوعية بهذه القضية، والاستراتيجية الوطنية التي يتبناها المجلس القومي للسكان للتوعية بهذه القضية.

كما أشار إلى أن (٥٦٨٣) طفلا يولدون في مصر كل يوم، بمعدل (٢٣٧) في الساعة و(٤) في الدقيقة ومولود واحد كل (١٥) ثانية، وهذا يمثل "تحدي كبير يعرقل عجلة النمو الإقتصادي ويلتهم عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

وأكد على ضرورة تنظيم الأسرة ودورها في الحد من عدد السكان.

وتطرق الدكتور أحمد ثابت، وكيل الكلية للدراسات العليا، الذي حضر نيابة عن عميد الكلية، لأهمية هذه الندوات ودورها في توعية الشباب وتثقيفهم لفهم قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية المستدامة.

وأكد على دور الطلاب الحضور في توعية الآخرين بمثل هذه القضايا للمساهمة في تقدم المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد "منير" على أهمية إدراك المشكلة والتخطيط الجيد لمواجهة المشكلة السكانية.

وفى الختام تم إتاحة الفرصة للطلاب لطرح أسئلة متنوعة وتقديم إجابات شافية وكافية لها. وأخيرا تم تسليم محاضر الندوة شهادة تقدير.

الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة ندوة بكلية التربية جامعة مدينة السادات (2)

الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة ندوة بكلية التربية جامعة مدينة السادات (3)

الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة ندوة بكلية التربية جامعة مدينة السادات (4)

الزيادة السكانية وإنعكاساتها على التنمية المستدامة ندوة بكلية التربية جامعة مدينة السادات (5)