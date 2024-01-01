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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال بقدوم العام الجديد واحياء ليلة رأس السنة كلا بطريقته حيث اكتفي البعض بالتقاط صورة تذكارية مع عائلاتهم بينما البعض الاخر كشف عن انطلاق اغنية جديدة له في بداية عام 2024.

نجوم الفن يحتفلون بليلة رأسة السنة 2024

حرص تامر حسني على مشاركة جمهوره صورة عائلية بالرغم من انفصاله عن بسمة بوسيل إلا أنها ظهرت معه فى الصورة التى التقاطها مع أولاده ونشرها على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب عليها : كل سنه و انتوا طيبين و يا رب  سنة افضل على الجميع وعلى امتنا العربية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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