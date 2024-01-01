اللحظات الأولى لـ زلزال اليابان وفيديوهات كارثية لحجم الضرر| شاهد

وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب اليابان، وبلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر، وتضرر عدد من المنازل.

كما تضررت بعض المتاجر حيث تحطمت رفوف بعض المحال التجارية من شدة الهزة.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.

وتضم المنطقة محطة نووية. وتقول شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، إنها تتحقق من وجود مشكلات ولكن لا توجد تقارير فورية عن أي مخالفات.

وتعتبر اليابان دولة معرضة للزلازل. وفي مارس 2011، تسبب زلزال كبير وأمواج تسونامي في انهيارات في محطة نووية.