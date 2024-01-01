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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بميناء سفاجا مع وصول 33 ألف طن فحم بترولي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 903 شاحنات و830 سيارة.

 

وشملت حركة الواردات 37500 طن بضائع، 532 شاحنة 818 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 371 شاحنة و12 سيارة.

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEDIM وعلى متنها 33000 طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من جميع الأعمال.

 

كما استقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1832 طن بضائع و287 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة واور.

 

كما يستعد ميناء بور توفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس، وعلى متنها 730 سيارة بوزن 1460 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا بموانيها. 

البحر الأحمر البحر الاحمر اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر جهاز شئون البيئة هيئة موانئ البحر الاحمر

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