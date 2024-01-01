منها أول متحف حربي بأفريقيا.. إنجازات هائلة ترسخ تطور محافظة البحر الأحمر في 2023

في سياق الجهود المستمرة لتعزيز التنمية في مصر، تبرز محافظة البحر الأحمر بتحقيق عدة مشروعات هامة خلال العام 2023، بتوجيهات من القيادة السياسية للبلاد.

نلقي نظرة على أبرز هذه المشروعات التي تعكس التطور والاستدامة في المنطقة.

أول متحف حربي في مصر وإفريقيا

تم انطلاق أول متحف حربي في مياه البحر الأحمر، وهو الأول من نوعه في مصر وإفريقيا. يهدف المتحف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية من خلال ثلاث مواقع غوص بديلة في الغردقة. يعكس هذا المشروع التعاون بين الحكومة ووزارة البيئة للمحافظة على البيئة البحرية الفريدة.

ممشى سياحي جديد في شمال الغردقة

افتتح محافظ البحر الأحمر المرحلة الأولى من الممشى السياحي الجديد شمال الغردقة، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه. يشارك في تمويله ملاك الفنادق والقرى السياحية، مما يعزز التفاعل الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص.

تقدم كبير في إنشاء محطة متعددة الأغراض بسفاجا

تم تنفيذ 77% من عمليات إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، والتي تُعتبر بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد. يتضمن المشروع الاستفادة من الشركات المحلية والدولية لتعظيم الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

إنشاء أول سوق حضاري في الغردقة

تم الانتهاء من المرحلة الثانية لنقل السوق التقليدي إلى مجمع خدمات الدهار الجديد في الغردقة. يعتبر المشروع تحسينًا كبيرًا للبيئة التجارية ويُشجع على التسوق المستدام والخدمات الحضرية الحديثة.

تطوير طريق مطار الغردقة

شكل مشروع تطوير طريق مطار الغردقة خطوة أساسية في تعزيز الربط بين المدينتين السياحيتين الغردقة وسفاجا. اتسمت أعمال التطوير بالمواصفات العالمية واستخدام مواد طبيعية للحفاظ على البيئة.

تطوير حلقة السمك بالغردقة

شهد عام 2023 الانتهاء من مشروع تطوير حلقة السمك بالغردقة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الصيد والتجارة. تم تجهيز الحلقة بأحدث التقنيات لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين والسياح.

تعكس هذه المشروعات التفاني في تعزيز التنمية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وتعزز مكانة محافظة البحر الأحمر كواحدة من أبرز المناطق السياحية والاقتصادية في مصر.