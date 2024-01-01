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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالتعاون مع التجارة والصناعة .. تحرك في وزارة الثقافة لتسويق المنتجات التراثية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عُقد بمركز الحرف التقليدية والتراثية بالفسطاط، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بوزارة الثقافة، اجتماع موسع، بين ممثلي قطاعات وزارة الثقافة، ومراكز التطوير التكنولوجي بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لبحث ومناقشة أطر التعاون المشترك، وسُبل دعم وتطوير وتسويق منتجات الحرف التراثية واليدوية التي تنتجها الجهات التابعة لوزارة الثقافة. 

حيث استعرض الاجتماع خطط المركز بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الهادفة لإطلاق خطوط إنتاج جديدة خاصة بالمركز، تمزجُ بين ما هو تراثيّ وما هو حديث، ويمكن من خلالها تسويق الأعمال بما يُدر مزيدًا من الدخل، في إطار خطة استثمار منتجات الوزارة،  كما ناقش الاجتماع خطة تطوير منافذ بيع منتجات المركز وزيادة عددها، بما يتماشى مع ما تشهده منطقة الفسطاط من تطوير لتصبح منطقة جاذبة للسياحة.

كما تم استعراض عددًا من العروض التقديمية، شملت أبرز منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفسطاط من "خزف، خيامية، النقش على النحاس، سجاد يدوي، حُلّي"، وطرق صناعتها وتسويقها

وعقب الاجتماع قام ممثلو مراكز التطوير التكنولوجي بجولة تفقدية بالمركز لاستعراض، دورة الإنتاج ،ومراحل تصنيع منتجات مركز الحرف اليدوية والتراثية بالفسطاط من خزف وخيامية والنقش على النحاس وسجاد وحلي.

حضر الاجتماع، من وزارة الثقافة: " دكتور محمد عبد الدايم- مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية-،الدكتور وليد قانوش -رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ،الدكتورة حنان موسى -رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة-، ومن وزارة الصناعة: "المهندس محمد عبد الحميد -مدير عام المراكز التكنولوجية-، الدكتور أمجد القاضي -مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي-، عايدة زايد -مدير مركز تكنولوجيا الحُلي والموضة والجلود-.المهندس خالد عابدين - مسئول الدعم الفني بالمراكز ومدير إدارة المشروعات ، المهندس محمد الغنيمي - مدير مركز تكنولوجيا المنسوجات ،الأستاذ أيمن السعيد - مركز تكنولوجيا الإنتاج ،الدكتورة أمل النجار - مسئول العلاقات الدولية ،المهندسة نورا نبيل -  مسئول مركز تكنولوجيا الحلي ، المهندسة ريهام سعد - مركز تكنولوجيا الجلود.

مركز الحرف التقليدية والتراثية صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة قطاعات وزارة الثقافة وزارة التجارة والصناعة تسويق منتجات الحرف التراثية

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