مصرع ربة منزل على يد عاطل لسرقة متعلقاتها في القليوبية

لقيت ربة منزل عمرها 65 عاما مصرعها على يد عاطل، تسلل الى منزلها فى قرية القشيش بشبين القناطر، لسرقة متعلقاتها، وعندما شعرت به قام بطعنها بسلاح أبيض حتى الموت، ثم اشعل النيران فى منزلها لاخفاء معالم جريمته وفر هاربا، إلا أن الأهالى أسرعوا لاخراج الجثة ونقلها لمستشفى شبين القناطر العام، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها ووجود حريق بالمنزل، وتم اخطار مديرية امن القليوبية، فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وتبين ان المتوفاة تدعى " ن ح ا " حيث قام عاطل جارها بالتسلل الى منزلها ليلا لسرقة متعلقاتها واستولى على قرط ذهبى وهاتف محمول، وعندما شعرت بها المجنى عليها قام بطعنها بسلاح أبيض وأسرع هاربا بعد أن اشعل النار فى المنزل.



تم القبض على المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة فى الواقعة والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.