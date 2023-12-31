العثور على جثمان مسن مهشم الرأس في القليوبية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية على جثة مسن يبلغ من العمر 72 سنة، ورأسه مهشم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بورود بلاغاً بالعثور على جثة سبعيني مهشم الرأس.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد هلال" 72 سنة، بضربة على الرأس، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما صرحت النيابة بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفي لتحديد وضبط المتهم.