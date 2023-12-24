صدمه القطار.. مصرع شخص أثناء عبوره السكة الحديد في القليوبية

لقي شخص مصرعه اصطدم به قطار أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد بوفاة شخص إثر حادث اصطدام قطار به بين مزلقان المرصفاوية ومحطة شبين القناطر.

وتبين أنه أثناء قدوم القطار رقم 395 القادم من القاهرة إلى الزقازيق اصطدم بشخص مجهول أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة ولقي مصرعه في الحال.

ونقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.