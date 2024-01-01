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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة يبحث مع رئيس تنمية التجارة الداخلية جهود إنشاء المخازن الاستراتيجية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتابع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يخص إنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية، والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المحوري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المستهدفة ويحقق الأمن الغذائى  ، وهناك متابعة من المحافظين لمعدلات التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ولن ندخر أى جهد لدعم التنفيذ بالتعاون مع وزارة التموين .

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية ، وكذا تقليل الفاقد والهالك من السلع وتقليل حلقات التداول ومراعاة التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات الحيوية.

ونوه إلى أن تلك المشروعات ستمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة ومتابعه كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة .

وزير التنمية المحلية جهاز تنمية التجارة الداخلية المناطق اللوجستية المحافظات هشام امنة

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