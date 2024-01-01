طارق مصطفى : اعتزال طارق حامد دوليا سيؤثر على منتخب مصر

أكد طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، أن اعتزال اللاعب الدولي طارق حامد دوليا وعدم اللعب مع منتخب مصر فى الفترة المقبلة، سيؤثر على الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وقال طارق مصطفي، فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " اعتزال طارق حامد لاعب ضمك السعودي، عن اللعب فى منتخب مصر أعتقد سيؤثر سلبيا على المنتخب لأنه لاعب دفاعي رائع وسيفتقده المنتخب فى أمم إفريقيا.

وأضاف: " طارق حامد من اللاعبين التي تستطيع أن تعطي الجهاز الفني 100% خلال المباريات خاصًة فى بطولات كأس الأمم الإفريقية، بطولة كبيرة وكان فيتوريا سيحتاجه.