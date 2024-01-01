محافظ الدقهلية يتابع مع العربية للتصنيع احتياجات ومطالب مصانع القمامة بالمحافظة

التقي الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية بالوفد المشترك من الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايكارو والذي ضم كلا من المهندس عادل الششتاوي والمهندس حمزه يحي والمهندس نشأت ناجي ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد حمدي الحسيني والمهندس احمد عبد العال والمهندس احمد حسني ممثلي شركة ايكارو وذلك بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والأستاذ بدر السيد بدر مدير التعاقدات بديوان عام المحافظة.



حيث تابع المحافظ مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايكارو سير العمل بمصنع تدوير القمامة بسندوب كما استعرض خلال اللقاء احتياجات ومطالب مصانع القمامة بنطاق المحافظة، وأشار "مختار" إلى أن هدفنا هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين في قطاع النظافة وتحسين البيئة من خلال إزالة المعوقات وحل المشكلات وتعظيم الإيجابيات بعد عامين من التشغيل لمصنع سندوب.

وقال “مختار” إن مصنع سندوب تم إنشاؤه على مساحة 16 فدانا بطاقة استيعابية 1200 طن يومي بتكلفة إجمالية بلغت 233 مليون جنية بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وأوضح مختار" أن إنشاء مصانع التدوير للمخلفات وإعادة تأهيل المصانع القائمة بنطاق المحافظة يأتي في اطار دعم وزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية بما يحافظ علي البيئة والصحة العامة ويضمن التخلص السليم والأمن من المخلفات.



جدير بالذكر أن المحافظة استهدفت من خلال خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات تعظيم الاستفادة بما هو موجود بإعادة تأهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس إلي جانب إنشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب وكذا مصنع المنزلة وجار التنسيق لإنشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية هذا بالإضافة لإنشاء المدفن الصحي الهندسي علي مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الامن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتى يشعر المواطن بالجدوي من تطوير منظومة المخلفات البلدية.

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