عبد الحميد بسيوني: طلائع الجيش يسعى لتحقيق مركز متقدم في الدوري الممتاز

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش أن فوز فريقه أمام زد الأخير فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد كان مهما للغاية.

وقال عبد الحميد بسيوني فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " طموح طلائع الجيش كبير فى مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ونرغب فى أن يكون الفريق فى مركز متقدم بجدول ترتيب الدوري.

وأضاف:" الفوز علي زد في المباراة الماضية ببطولة الدوري كان مهما للغاية، فوزنا علي فريق محترم ويملك لاعبين متميزين، خصوصا أن لديهم القدرة على النجاح هذا الموسم ويملك الفريق مدرب رائع وهو الكابتن مجدي عبد العاطي بجانب وليد صلاح الدين مدير الكرة.