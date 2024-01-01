رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع جوهرة برازيلية جديدة

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، تعاقده رسميا مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ساو باولو البرازيلي.



وقال باريس سان جيرمان، في بيان على موقعه الرسمي: "نرحب بانضمام لوكاس بيرالدو إلى صفوفنا، بعد أن وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي".

وأضاف النادي الباريسي: "سيرتدي المدافع البرازيلي البالغ 20 عاما القميص رقم 35 مع الفريق".



وقال بيرالدو: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى ناد طموح مثل باريس سان جيرمان. هذه خطوة مهمة في مسيرتي الاحترافية، وستساعدني على المضي قدما.. لا أستطيع الانتظار للتعرف على زملائي الجدد في الفريق وقطع خطواتي الأولى مع هذا القميص".

من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، إن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، ولا تتضمن أي متغيرات.