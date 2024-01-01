تنس طاولة.. شومان: الروح العالية وراء فوز الأهلي ببطولة منطقة القاهرة

أعرب عادل شومان، المدرب عام لسيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على الزهور والشمس والمعادي وإنبي بنتيجة 3-0 في المباريات الأربعة التي أقيمت على صالة النادي بفرع مدينة نصر، مؤكدًا ثقته في عناصر الفريق.
وقال شومان: ان اللاعبات يبذلن دائمًا جهودهن من أجل الانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن اللاعبات قدمن مستويات مميزة، وتعاهدن على الفوز بكل المباريات وحسم لقب البطولة.
يقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.