بحضور وزير الرياضة| المنشد محمد مسعود يحصل على المركز الثالث في مسابقة إبداع

حصل المنشد محمد مسعود على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ممثلا لمحافظة الاسكندرية بمسابقة ابداع مراكز الشباب الموسم الرابع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة والحضور بالعرض الذى قدمه المنشد محمد مسعود والمرنمة اميرة عزت بحضور عدد كم الشخصيات العامة.

وقال المنشد محمد مسعود انه تخرج في مدرسة الإنشاد الدينى تحت قيادة المنشد الشيخ محمود التهامى.

محمد مسعود خريج جامعة الإسكندرية ، بدأت حياته مع الإنشاد الديني من الإذاعة المدرسية.



انضم لمدرسة الإنشاد الدينى وتخرج فى الدفعة السادسة وشارك فعليا فى أول حفلة مع المدرسة فى حفلة الشيخ محمود التهامى فى دار الأوبرا المصرية.