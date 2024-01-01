عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صدى البلد" يهنئ أنغام الجنايني لحصولها على الماجستير المهني MBA

انغام الجنايني مديرة
انغام الجنايني مديرة مكتب صدي البلد بسوهاج

حصلت الزميلة أنغام مصطفى عثمان الشهيرة بـ أنغام الجنايني مديرة مكتب موقع “صدى البلد” بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، على درجة الماجستير المهني مع مرتبة الشرف الأولى، في إدارة الأعمال MBA، من الأكاديمية الأمريكية.

ويتقدم موقع “صدى البلد”، وجميع العاملين به بخالص التهاني القلبية إلى أنغام الجنايني، مديرة مكتب "صدى البلد" في سوهاج؛ لحصولها على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA، من الأكاديمية الأمريكية، وتتمنى اسرة التحرير لها المزيد من التوفيق والنجاح والتقدم ومزيد من التميز.

أنغام الجنايني تحصل على الماجستير المهني MBA

زراعة الشرقية: 750 حقلا إرشاديا على 2182 فدانا خلال 2023

الجدير بالذكر أن أنغام مصطفى عثمان الشهيرة بـ أنغام الجنايني قد حصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام شعبة الصحافة عام 2021م، من جامعة سوهاج.

الأكاديمية الأمريكية الشرقية الماجستير المهني جمهورية مصر العربية صدى البلد محافظة سوهاج موقع صدى البلد أنغام الجنايني أنغام مصطفى MBA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

زراعة الشرقية: 750 حقلا إرشاديا على 2182 فدانا خلال 2023

محافظ الشرقية يعزي السكرتير العام في وفاة شقيقه بالإسماعيلية

نقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية للعمل في أسوان

تحت عنوان أيادى الشرقية.. السياحة تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية

تفعيلا لمبادرة "أنتِ منتجة".. "تكافؤ الفرص" بديرب نجم تنظم معرضا لمنتجات المرأة

بعد دعمها بـAll in One.. وكيل صحة الشرقية يتفقد غرفة الأزمات والنداء الآلي

تنفيذي الشرقية يُشيد بمجهودات مديرية أمن الشرقية في إعادة الإنضباط للشارع

بعد ترميمه.. نقل تمثال زعيم الفلاحين لمكانه الجديد بميدان عرابي بالزقازيق |شاهد

ترشيحاتنا

استولي علي 3 ملايين جنيه.. إعرف العقوبة المنتظرة لسارق حلمي بكر

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

الأونروا تتهم إسرائيل باعتقال 3 من موظفيها في مخيم البريج

توني بلير ينفي توليه مهمة إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024 .. واستقبالهم 3 يناير

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ