"صدى البلد" يهنئ أنغام الجنايني لحصولها على الماجستير المهني MBA

حصلت الزميلة أنغام مصطفى عثمان الشهيرة بـ أنغام الجنايني مديرة مكتب موقع “صدى البلد” بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، على درجة الماجستير المهني مع مرتبة الشرف الأولى، في إدارة الأعمال MBA، من الأكاديمية الأمريكية.

ويتقدم موقع “صدى البلد”، وجميع العاملين به بخالص التهاني القلبية إلى أنغام الجنايني، مديرة مكتب "صدى البلد" في سوهاج؛ لحصولها على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA، من الأكاديمية الأمريكية، وتتمنى اسرة التحرير لها المزيد من التوفيق والنجاح والتقدم ومزيد من التميز.

أنغام الجنايني تحصل على الماجستير المهني MBA

الجدير بالذكر أن أنغام مصطفى عثمان الشهيرة بـ أنغام الجنايني قد حصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام شعبة الصحافة عام 2021م، من جامعة سوهاج.