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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن محمد: ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية في مصر بفضل التيسيرات الحكومية

أيمن محمد
أيمن محمد

أشاد أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، بإجراءات الدولة في  تيسير اجراءات تسجيل العقارات المبنية داخل منظومة الشهر العقاري، مؤكدا أنها حافظت علي حقوق الراغبين في شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وغيرها.

وكشف رئيس قطاع التمويل العقاري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن ارتفاع معدلات نسب تسجيل الوحدات السكنية في محافظة الشرقية، موضحا أن معدلات التسجيل في مصر قفزت لأرقام غير مسبوقة بعد أن كانت لا تتجاوز سوى 5% فقط.

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وقال إن المصرف نجح في رفع  محفظة التمويل العقاري منذ بدء المبادرة قبل 7 سنوات من اطلاقها وصولا لمبادرة الـ3% الأخيرة التي كسرت حاجز الـ 2.5 مليار جنيه حاليا مع صعود ترتيب المصرف المتحد علي مستوى البنوك إلي المركز السابع بعد أن كان 14 في ترتيب البنوك  التي تقدم خدمات التمويل العقاري.

وكشف " محمد" عن ارتفاع معدلات إقبال العملاء علي التعاقد مع المصرف للحصول علي التمويل العقاري بمختلف الفئات والشرائح وتوفير الوحدات السكنية لهم على مستوي 28 محافظة، مؤكدا أنه يتم تمويل جميع الفئات دون تفريقة.

وقال رئيس قطاع التمويل العقاري إن المصرف نجح في تمويل شراء 200 وحدة سكنية علي الأقل لصالح محدودي الدخل وذلك بمبادرة الـ3% مع اتاحة تمويل لـ 750 وحدة سكنية بمحفظة مالية تبلغ تجاوز نصف مليار جنيه وبما تساوي أكثر من 580 مليونا .

وأوضح " محمد" أن المصرف المتحد لا يوجد لديه أي  استثناءات لتمويل فئة محددة سواء لاستحقاق الوحدات السكنية داخل مبادرة التمويل العقاري أو خارجها، موضحا أنه يتم تقديم جميع التيسيرات و المرونة في الحصول علي التمويل المطلوب بأسهل الشروط والفترات لقبول المستندات.

وأضاف أنه يتم في الوقت الحالي دارسة إمكانية تقديم التمويل للمصريين العاملين في الخارج من خلال حجز  وحدات بنظام التمويل العقاري داخل المبادرة أو خارجها خصوصا المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات تتم عن طريق السفارة المصرية هناك.

 

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