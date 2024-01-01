مسئول بالمصرف المتحد: التمويل العقاري وتطوير المدن الجديدة.. أبرز توجهات الرئيس

وصف أشرف دوريش، نائب رئيس قطاع التمويل العقاري و رئيس الشئون القانونية بالمصرف المتحد، مبادرة التمويل العقاري التي ينفذها الجهاز المصرفي، بأنها الحصان الرابح والمؤثرة في تحريك الاقتصاد القومي، مؤكدا أن تلك المبادرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعدت بصورة أكبر في انشاء وتعمير المدن الجديدة ومحافظات الوجهين البحري والقبلي خصوصا الصعيد والمناطق الحدودية.

وقال " درويش"، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد إن اطلاق تلك المبادرة ساعد بصورة كبيرة في إحداث طفرة نوعية علي مستوي التثقيف المالي والمصرفي للمواطنين خصوصا الشرائح التي لم تكن تتعامل مع البنوك أو فروعها و هو ما وجه البنوك لتطوير منظومتها التكنولوجية والتقنية سواء علي مستوي الخدمات المقدمة أو البنية التحتية لديها بمختلف الفروع.

وأضاف " درويش"، أن الفترات السابقة وخصوصا الأعوام اللاحقة علي اطلاق مبادرة التمويل العقاري في اصدارتها الأولي والثانية والثالثة والتي كانت آخرها في يوليو 2021 بفائدة متناقصة 3% لمدة 30 عاما لمتوسطي ومحدودي الدخل؛ شهدت اطلاق حملات لا بأس بها من التوعية المصرفية التي قام بها المصرف بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و وزار الشباب والرياضة، حيث استهدفت تلك الحملات الشباب و حديثي التخرج.

وقال " درويش"، إن تلك الحملات من بينها مبادرة الـ3% لشرح مزاياها للفئات المستهدفة إذ تخطت نسب المشاركة لأكثر من 70% كانت من نصيب المصرف المتحد علي مستوي البنوك بخلاف حجز العملاء لوحدات سكنية لدي المطورين العقاريين وخارج المبادرة.

وأشار إلى أن مبادرة التمويل العقاري ساعدت أيضا البنوك في توفير منتجات مصرفية جديدة للأفراد سواء تمويل وحدات سكنية خارج المبادرة بسعر الائتمان والخصم والذي يتراوح بين 23 و 24% وتسريع وتيرة انجاز الطلبات المقدمة.

وأرجع "دوريش"، أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الوقت الحالي في الكمباوندات إلي زيادة تكلفة مواد البناء وغيرها ونمو معدلات التضخم باعتبارها انعكاسا حقيقيا لتلك الزيادات.