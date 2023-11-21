المصرف المتحد يطلق حساب اغاثة انسانية لاهالي قطاع غزة بالتعاون مع صناع الخير

اعلن المصرف المتحد اطلاق حساب لجمع الدعم والمساندة الانسانية لاغاثة اهالي قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.

حيث شارك فريق عمل المصرف المتحد في تجهيز اكثر من 700 كرتونة, كمرحلة اولي, ليتم توجيههم عبر قافلة كبيرة لاهالي قطاع غزة.

وتتضمن الكراتين الاغاثة الانسانية مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والجافة التي توفر جزء من الاحتياجات الاساسية لسكان القطاع المتضريين من الغذاء ومياة للشرب.

هذا ومن الجدير بالذكر, ان يمكن لعملاء المصرف المتحد تقديم الدعم والمساندة لحساب الاغاثة الانسانية لاهالي غزة بجميع فروع المصرف المتحد ال68 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية. فضلا عن امكانية التبرع من خلال حزمة الخدمات الرقمية "بنكك علي الخط" التي تعمل علي مدارالساعة 7 ايام في الاسبوع وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمية.



