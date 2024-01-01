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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب تنس طاولة الأهلى: الروح العالية وراء الفوز ببطولة منطقة القاهرة

عادل شومان، المدرب
عادل شومان، المدرب عام لسيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي

 أعرب عادل شومان، المدرب عام لسيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على الزهور والشمس والمعادي وإنبي بنتيجة 3-0 في المباريات الأربعة التي أقيمت على صالة النادي بفرع مدينة نصر، مؤكدًا ثقته في ‏عناصر الفريق‎.‎


وقال شومان، إن الروح العالية وراء الفوز ببطولة منطقة القاهرة وأن اللاعبات يسعين دائمًا للانتصارات وحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن الجميع قدمن مستويات مميزة، ‏وتعاهدن على الفوز بكل المباريات وحسم لقب البطولة‎.‎


وأعربت رؤى الناغي، لاعبة تنس الطاولة بالنادي، عن سعادتها بالتتويج بالبطولة، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى قويًّا خلال البطولة، بفضل تعليمات الجهاز الفني وحالة التركيز الشديد التي تعيشها جميع اللاعبات.


وأكدت رؤى الناغي أن التتويج ببطولة منطقة القاهرة لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لمجهود الجهاز الفني واللاعبات، مشيرة إلى أنها تتمنى الفوز بكل البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.


ووجهت رؤى الناغي الشكر إلى جماهير الأهلي لمساندة الفريق طوال الموسم، وهو ما كان له أثره في التتويج باللقب.
‏وتوج الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز على فريق انبي، بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على صالة النادي بفرع مدينة نصر.‏


وقدمت سيدات تنس طاولة عروضا قوية للغاية، حيث حقق الفريق الفوز على فريق الشمس والزهور والمعادي وإنبي بنتيجة واحدة 3-0 في المباريات الأربعة.


وبهذه النتائج حصل الأهلي على المركز الأول، وتوج بطلًا لبطولة منطقة القاهرة.


ومثل الفريق كل من: هنا جودة، آلاء يحيى، رؤى الناغي، فريده حسين.


‏‎ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأشرف صبحي مدربًا عامًّا للرجال، ‏وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.

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