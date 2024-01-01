رئيس أرض الصومال: إثيوبيا ستعترف بالمنطقة المنفصلة مقابل وصولها للبحر الأحمر

أكد رئيس منطقة أرض الصومال موسى بيهي، أن إثيوبيا ستعترف بالمنطقة المنفصلة عن الصومال وتسعى لنيل استقلالها، في مقابل منح أديس أبابا منفذ على البحر الأحمر.

وأوضح موسى بيهي خلال مراسم توقيعه اتفاقا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أن أرض الصومال وفقا لهذا الاتفاق ستمنح إثيوبيا مرفأ بطول 20 كيلومترا والذي سيتم "تأجيره" للبحرية الإثيوبية، بسحب ما أورد موقع "صوماليا جارديان".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من اتفاق بيهي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على استئناف المحادثات، بين الجانبين بحسب الاتفاق الذي جاء برعاية الرئيس الجيبوتي عمر حسن جيله، الذي استضاف لقاء شيخ محمود وبيهي.

وقالت إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم الاثنين إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية.

وأوضحت "فانا" أن مذكرة التفاهم من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.

يذكر أن إثيوبيا أثارت الجدل خلال أكتوبر الماضي، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عزمه الوصول إلى البحر الأحمر، بالدبلوماسية أو بالحرب وهو الأمر الذي أثار غضب إريتريا والصومال وجيبوتي.