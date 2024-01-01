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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أرض الصومال: إثيوبيا ستعترف بالمنطقة المنفصلة مقابل وصولها للبحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق

أكد رئيس منطقة أرض الصومال موسى بيهي، أن إثيوبيا ستعترف بالمنطقة المنفصلة عن الصومال وتسعى لنيل استقلالها، في مقابل منح أديس أبابا منفذ على البحر الأحمر.

 

وأوضح موسى بيهي خلال مراسم توقيعه اتفاقا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين بأديس أبابا، أن أرض الصومال وفقا لهذا الاتفاق ستمنح إثيوبيا مرفأ بطول 20 كيلومترا والذي سيتم "تأجيره" للبحرية الإثيوبية، بسحب ما أورد موقع "صوماليا جارديان".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من اتفاق بيهي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على استئناف المحادثات، بين الجانبين بحسب الاتفاق الذي جاء برعاية الرئيس الجيبوتي عمر حسن جيله، الذي استضاف لقاء شيخ محمود وبيهي.

 

وقالت إذاعة "فانا" الإثيوبية، اليوم الاثنين إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية.

 

وأوضحت "فانا" أن مذكرة التفاهم من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل. 

يذكر أن إثيوبيا أثارت الجدل خلال أكتوبر الماضي، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عزمه الوصول إلى البحر الأحمر، بالدبلوماسية أو بالحرب وهو الأمر الذي أثار غضب إريتريا والصومال وجيبوتي.

موسى بيهي إثيوبيا ستعترف بأرض الصومال رئيس منطقة أرض الصومال موسى بيهي منفذ على البحر الأحمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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