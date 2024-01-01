بعد زلزال اليابان.. هل تتأثر مصر به؟.. القومي للبحوث الفلكية يكشف التفاصيل

كشف صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل ومعلومات عن الزلزال الذي ضرب اليابان اليوم.

وقال صلاح الحديدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" اليابان أكثر دولة تتعرض لزلازل مدمرة وقوية وتكون شدتها أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر ".

وأضاف صلاح الحديدي:" لا علاقة لزلزال اليابان بمصر مطلقا، وكل منطقة لها خصائص تكتونية ثابتة ".

وتابع صلاح الحديدي :" الزلازل التي تحدث في مصر تكون نتيجة اصطدام الصفيحة الأفريقية بالصفيحة الأوروبية في البحر المتوسط وبالتالي تؤثر زلازل قبرص واليونان على شمال مصر ".

واكمل صلاح الحديدي :" مستحيل يحصل زلزال في اليابان ويؤثر على مصر أو يحدث زلزال في مصر بسبب حدوث زلزال في اليابان".