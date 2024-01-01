زلزال جديد بقوة 7 ريختر يضرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر في محافظة إيشيكاوا باليابان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأرصاد اليابانية، إن زلزال إيشيكاوا يعد أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وبدورها، وجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.