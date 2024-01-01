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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناس فرت من البيوت.. اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال عنيف| فيديو

اليابانيون في الشوارع
اليابانيون في الشوارع بسبب الزلزال

أعلنت السلطات في اليابان، اليوم الإثنين، أن خطر تسونامي لا يزال قائمًا، داعية العامة إلى الالتزام بالإخلاء.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصة “إكس”، فرار المواطنين اليابانيين إلى الشوارع خوفا من وقوع زلزال جديد في البلاد مع تحذيرات السلطات بأن خطر التسونامي لا يزال قائمًا.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الزلازل الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن حالة الخطر من حدوث تسونامي في اليابان تراجعت.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.

وبدورها، وجهت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرا من وقوع زلازل جديدة بقوة 7 درجات في الأيام المقبلة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم رصد موجات تسونامي بطول 1.2 متر في سواحل إيشيكاوا مركز الزلزال. كما أثارت السلطات مخاوف من اندلاع حرائق وانزلاقات أرضية في أماكن تأثرت بالزلزال.

اليابان الأرصاد الجوية اليابانية الأرصاد الجوية تسونامي إيشيكاوا

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