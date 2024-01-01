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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذير من تسونامي.. روسيا تكشف آخر التطورات بعد زلزال اليابان المدمر

سواحل روسيا
سواحل روسيا

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في إقليم بريموريه الروس أن الحد الأقصى لارتفاع موجة تسونامي في المنطقة، بلغت حتى الآن 30 سم، وفي فلاديفوستوك وناخودكا - 10-20 سم.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في بيان المديرية: "وفقا لمعطيات أجهزة الاستشعار الأوتوماتيكية لنظام التحذير من تسونامي، تم تسجيل أقصى ارتفاع للموج بالقرب من ساحل بريموري عند حدود 30 سم (قرى بريوبرازيني، رودنايا بريستان، سوسونوفو). وفي مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا، وصل ارتفاع الأمواج إلى10-20 سم".

وشدد البيان على أن المختصين من مركز التحذير من تسونامي، يواصلون مراقبة الوضع.

وحسب المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ، فإن ارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية في بريموري لم يصل إلى مستويات خطيرة ويواصل رجال الإنقاذ مراقبة الوضع.

في وقت سابق، أصدرت السلطات في جزيرة ساخالين ومدينة فلاديفوستوك وناخودكا في الشرق الأقصى الروسي إنذارا من تسوناني محتمل، بعد أن ضرب زلزال قوي ساحل اليابان في وقت سابق اليوم الاثنين.

وجرت الإشارة إلى أن أقصى ارتفاع للموجة في بريموريه سيكون حوالي 1.2 متر - في قرية بريوبرازيني بمنطقة لازوفسكي.

ذكرت سلطات ناخودكا أن "تسونامي مر دون أن يلاحظه أحد تقريبا". وصرح ممثل مركز فلاديفوستوك أنه تم إلغاء التحذير من تسونامي بعد ثلاث ساعات من آخر وقت مقدر لوصول الموجة.

بعد ظهر اليوم الاثنين، وقعت سلسلة من الزلازل القوية في غرب اليابان. وتم تسجيل الهزات الأولى بقوة 5.7 درجة في الساعة 16.06 بالتوقيت المحلي (10.06 بتوقيت موسكو). والثانية - كانت أشد من حيث القوة - حدثت في الساعة 16.10 بالتوقيت المحلي (10.10 بتوقيت موسكو). وبعد 8 دقائق أخرى وقع زلزال بقوة 6.1 درجة.

ارتفاع أمواج البحر الأرصاد الجوية المناطق الساحلية روسيا اليوم زلزال اليابان

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