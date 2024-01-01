زلزال قوي يضرب شرق تركيا.. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة علي مقياس ريختر في مقاطعة تونجلي التركية شرقي البلاد.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في منطقة بيلومور عند الساعة 16:28 بالتوقيت المحلي لـ تركيا.

ولفتت إلي أن مصدر الزلزال كان على عمق 8.7 كم تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال أكثر من 50 ألف قتيل.