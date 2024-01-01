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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار انسحاب الجيش الصهيوني من غزة .. وفرقة خاصة لاغتيال قادة حماس

الاحتلال يبيد في
الاحتلال يبيد في غزة

أعلن  قائد القوات الإسرائيلية بالمنطقة الجنوبية في الدرج والتفاح أن القتال مستمر بأساليب متنوعة ومستويات قوة متفاوتة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

أفادت وسائل الإعلام باستمرار انسحاب الجيش من شمال غزة وأنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.

كما ذكرت صحف عبرية بان الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خانيونس بهدف تحديد مكان الأسرى وتصفية قيادة حماس

وأفادت بأن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب
وذكرت ان الجيش معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.

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