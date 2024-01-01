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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة العليا كلمة الفصل في مصير ترامب.. 10 ولايات أمريكية تحسم السباق

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن سباق الرئاسة لعام 2024  ستسيطر على نتائجه عدد قليل من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ذكرت سي إن إن، أنه استنادًا إلى الانتخابات الأخيرة واتجاهات الناخبين وعوامل أخرى، فمن المعقول افتراض أن الفائز في انتخابات 2024 سيتم تحديده من قبل ناخبي ولايات أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا ونيو هامبشاير ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن،  بالإضافة إلى أصوات  المجمع الانتخابي في ولايتي مين ونبراسكا، وذلك لما لهذه الولايات ثقل تصويتي.

 

وعلى الرغم من أن الكثير يمكن أن يتغير خلال الأشهر العشرة التي تسبق يوم الانتخابات، في مباراة العودة المحتملة بين الرئيس جو بايدن وخصمه الجمهوري المهزوم في انتخابات 2020، الرئيس السابق دونالد ترامب، فمن المتوقع  أن تذهب الولايات الأربعون المتبقية ومقاطعة كولومبيا إما إلى المنطقة الحمراء أو المعسكرات الزرقاء.

وتعد بطافة الحسم في كل ذلك، في ما إذا كان سيحكم على  ترامب بأنه غير مؤهل لخوض انتخابات عام 2024.

وقالت سي إن إن، أنه إذا سمحت المحكمة العليا بذلك، فقد تكتسب الولايات المتأرجحة تأثيرًا أكبر على من سيفوز بالرئاسة في عام 2024، وهذا يعني فرص أكبر لبايدن بعد إزاحة ترامب.

 

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