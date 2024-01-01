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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور من الحياة اليومية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة

معاناة الفلسطينيين
معاناة الفلسطينيين

نشرت إذاعة صوت فلسطين صورا من معاناة الفلسطينيين اليومية في مخيمات النازحين بعدما قام الاحتلال بتدمير بيوتهم.


وتظهر الصور حجم المعاناة اليومية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر تشن إسرائيل حملة عسكرية متواصلة على غزة، ومنذ ذلك التاريخ أدى القصف العنيف والعمليات البرية التي يشهدها القطاع إلى استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، حسب أرقام وزارة الصحة في القطاع.


يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري، وأنه "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة بدون ضغط عسكري".

الفلسطينيين النازحين حجم المعاناة اليومية غزة

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