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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة ودعاية بملايين.. خالد أبو بكر يعلق على زيارة الرئيس لمصنع هاير

خالد ابو بكر
خالد ابو بكر

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعيد العمال، من مجمع "هاير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حيث افتتح عددا من المشروعات.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن ما حدث رسالة هامة، ودعاية بالملايين، مضيفًا:نموذج رائع يارب يتكرر 100 مرة، ودعاية بملايين".

وشدد على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة كبيرة جدًا، مضيفًا :"الصناعة ثم الصناعة ثم الصناعة، وسقف الطموح كبر، وزيارات من رئيس الدولة للقطاع الخاص أمر هام".

وأشار إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لكل ما سيشهده هذا المصنع من استثمارات ودعم كبير في عمليات الإنجاز.

خالد أبوبكر الرئيس السيسي المشروعات الصناعة استثمارات

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