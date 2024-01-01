أنباء عن مهاجمة الحوثيين سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن الحوثيين في اليمن هاجموا سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

وحسب صحيفة “معاريف” العبرية، تبادلت المجموعتان إطلاق النار بشكل مكثف في مكان الهجوم.

وفي وقت سابق، هددت بريطانيا باتخاذ إجراء عسكري ضد الحوثيين في اليمن ، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها أغرقت 3 زوارق هاجمت سفينة دنماركية في البحر الأحمر.

وكشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن لندن وواشنطن قد تصدران بيانًا تحذيريًا غير مسبوق للحوثيين بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن بريطانيا تدرس إرسال الفرقاطة لانكستر إلى البحر الأحمر لتنضم إلى قواتها هناك، لافتة إلى أن البيان البريطاني الأمريكي لن يحدد أي عمل عسكري ولكن سيحذر الحوثيين منه.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين عسكريين أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفصح عن خطواتها ضد الحوثيين ولا تستبعد غارات جوية.