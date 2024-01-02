عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليه قضايا الفساد كتيرة عندكم؟.. مساعد وزير التموين يرد على سؤال أحمد موسى

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلا: "ليه قضايا الفساد كتيرة فى وزارة التموين؟.

txt

التموين: غلق وحبس أي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد.. فيديو

txt

إجراءات اقتصادية| التموين: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن

ورد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "دائما الوزارات التي تتعامل مع الجمهور تكون وزارات معرضة لكثير من القيل والقال".

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية،: "هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة؛ لتكون له بالمرصاد حال حياد الموظف عن المسار القانوني".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية،: "والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقظة الأجهزة الرقابية في الدولة".

التموين إبراهيم عشماوي إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

ترشيحاتنا

كتائب عز الدين القسام تعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بحي التفاح والدرج

ليه قضايا الفساد كتيرة عندكم؟.. مساعد وزير التموين يرد على سؤال أحمد موسى

محمد صلاح يكشف الدافع وراء تألقه في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب .. وما هو الأسلوب الأمثل للتغلب عليه؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ