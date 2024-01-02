ليه قضايا الفساد كتيرة عندكم؟.. مساعد وزير التموين يرد على سؤال أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلا: "ليه قضايا الفساد كتيرة فى وزارة التموين؟.

ورد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "دائما الوزارات التي تتعامل مع الجمهور تكون وزارات معرضة لكثير من القيل والقال".

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية،: "هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة؛ لتكون له بالمرصاد حال حياد الموظف عن المسار القانوني".

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية،: "والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقظة الأجهزة الرقابية في الدولة".