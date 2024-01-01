التموين: غلق وحبس أي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدخلت عندما خرج السوق عن انضباطه.

وأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "المضاربات السعرية على الدولار تسببت في خروج السوق عن انضباطه".

وتابع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "في ظل الأزمات بالأسواق بعض التجار صنعوا ثروات"، مشيرا إلى أنه "في أسبوع واحد حررنا 27 محضرا ضد شركات تحايلت وتلاعبت في أسعار السلع وسلع أخرى"، معقبا: "أي شركة ستحصل على السكر من البورصة السلعية مطالبة ببيعه بـ27 جنيها".

وأكد أن "مؤشر الأمن الغذائي لمصر من أعلى الدول في تكوين احتياطي من السلع الاستراتيجية، ولدينا وفرة في بعض السلع الاستراتيجية يصل لـ3 و4 أشهر، وقبل 2014 كان الاحتياطي الاستراتيجي للسلع شهرين، والآن نسير على خطة الوفرة خلال 6 أشهر".

وأكمل: "هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة لتكون له بالمرصاد حال أن يحيد الموظف عن المسار القانوني، والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقطة الأجهزة الرقابية في الدولة".

وأوضح: "نتابع عمل الشركات التي حصلت على السكر من البورصة السلعية والتزامها بالأسعار، وتحصلنا على السكر لدى الشركات التي تلاعبت في الأسعار".

وأكد "لدينا استقرار في أسعار السكر في السوق بـ27 جنيها، وطرحنا كميات من السكر تفوق الاستهلاك الشهري"، لافتا: "المواطن يجب عليه الإبلاغ عن أي تاجر تجزئة يبيع السلع بأكثر من سعرها، وسيتم غلق وحبس لأي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد".