عمرو دياب الجبار.. ناقد موسيقي: 2 مليار مستمع للهضبة على منصة أنغامي

أكد الناقد الموسيقي محمد شميس أن عمر و دياب حصل على ٦٠٠ مليون نسبة إستماع خلال السنة على منصة انغامي قائلا :" عمرو اكتر واحد مسموع في المنصة" حيث وصل ل ٢ مليار شخص في الاستماع على المنصة على نهاية السنة.

وأضاف شميس خلال لقائه بالإعلامي إبراهيم عيسي، ببرنامج حديث القاهرة، المذاع على فضائية القاهرة والناس، ويأتي في المرتبة الثانية للفنانين الاكثر استماعا الفنان أحمد سعد ١٣٤ مليون مستمع على منصة مستمع.



وعلق الاعلامي إبراهيم عيسي على الهضبة قائلا :"عمرو دياب جبار".

واوضح الناقد الموسيقي ان الفنان عمرو دياب هو أكثر الفنانين استماعا في البلاد العربية ومنهم دولة فلسطين رغم ما يمرون به ومنهم اغنيه انت الحظ، الحفلة.

تامر حسني الثالث يتصدر رقم 4 فى الأستماع على منصة أنغامي

وعدد الماقد الموسيقي ترتيب الفنانين حسب الأستماع على منصة أنغامي ، حيث تصدر الفنان تامر حسني الرقم الثالث في الإستماع على منصة أنغامي حيث حقق ١١٧ مليون استماع وعصام صاصا حقق ١٠٨ مليون ورامي صبري ١٠٠ مليون ، ومحمد حماقي ٣٧ مليون، فريق كاريوكي حقق ٨٩ مليون مستمع، وتامر عاشور ٨٦ مليون، وبهاء سلطان وويجز حوالي ٨٥ مليون مستمع.