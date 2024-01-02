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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كمال حسين.. مدير المسرح القومي الذي بكى بسبب نجيب محفوظ

صدى البلد

يحل اليوم الثلاثاء 2 يناير، ذكرى وفاة الفنان كمال حسين، الذي ولد في 30 أبريل عام 1921، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر يناهز الـ 72 عاما.

قدم كمال حسين عددا من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ الفن بشكل عام. وعلى الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أن براعته في الأداء كانت بمثابة حافز كبير له. 

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حياة كمال حسين 

ولد كمال حسين في 10 سبتمبر عام 1927، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1947، في دفعة المعهد الأولى. 

ومن أبرز أعمال كمال حسين، دوره فى فيلم «بداية ونهاية»، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث قام بدور الابن المتفهم لظروف عائلته الفقيرة، ويعد هذا الدور أهم أعماله على الإطلاق، وكان الأديب نجيب محفوظ صاحب القصة بكى في هذا الفيلم من شدة تأثره بأداء كمال حسين، ويلاحظ أنه لم يقم بأى أدوار بطولة مطلقا حيث حصره المخرجون فى الأدوار المساعدة. 

أعمال كمال حسين 

وصلت أعمال كمال حسين، الفنية إلى أكثر من 110 أعمال فنية، كان آخرها فيلم «فخ الجواسيس»، عام 1992، مع محمود عبد العزيز، قام بإخراج بعض المسرحيات، وشغل منصب مدير المسرح القومي لفترة، وتزوج من خارج الوسط الفنى وأنجب ابنة تدعى منال.

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