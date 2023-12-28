بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد سمير صبري

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنان الراحل سمير صبري لتطلب من جمهوره أن يدعو له بالرحمة والمغفرة فى ذكري ميلاده.

وكتبت بوسي شلبي ، معلقة: الله يرحمه إنهاردة ذكري ميلاده ندعو له بالرحمة.

وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها مؤخرًا مجموعة من الصور أثناء زيارتها مقابر زوجها محمود عبدالعزيز فى ذكرى وفاته السابعة ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت بوسي شلبي ، قائلة: "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي فى الذكري 7 أحبك وأدعوا لك".

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.

وتلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية ، بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من إحدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة بإجراء لقاء مع الفنان قيس إلا أنها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتأخذه لإجراء لقاء معها.

وجاءت التعليقات علي الفيديو "عيب كدة المفروض إنها زميلة، الحركة غير مهنية".

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عبر خاصية الإستوري أثناء استعدادها لإفتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته السادسة.