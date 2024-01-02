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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منازعة لخصائص الله.. احذر من تداول كلام العرافين وخرافات آخر العام

نهاية عام وبداية
نهاية عام وبداية آخر جديد - صورة تعبيرية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وادعاء معرفته منازعة له فيما اختص به نفسه، والاهتمام بخرافات المنجمين والعرافين وتداولها إضلال للعقل الذي حرره الإسلام وقدره وسؤالهم عن الغيبيات مع استقبال العام الجديد محرم.

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وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رب العام الماضي هو رب العام القادم، فلا تعلق الآمال على سبب مع ضرورة الأخذ به، ولا تربط الخير والسوء بزمن مع أهمية استثماره وتعلق بمسبب الأسباب ورب الأرباب.

وشدد مركز الأزهر، على عدم سب الدهر أو النقمة على الماضي أو نسيان أن العام الماضي كان مليئا بستر الله وعافيته وفضله، وعلى المسلم تذكر نعمة الله عليه.

وتابع المركز: كان سيدنا رسول الله يحسن الظن بالله تعالى وينهى عن التشاؤم ويعجبه الفأل، فعلى المسلم أن يستقبل العام الجديد بالفأل الحسن ورجاء الخير من الله.

وأكد أن انقضاء الأيام والسنين يذكر الإنسان بقيمة عمره وأهمية استثمار وقته الذي هو رأس ماله وأساس نجاحه ونجاته.

الأزهر الغيب المنجمين العرافين الإسلام العام الجديد

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منازعة لخصائص الله.. احذر من تداول كلام العرافين وخرافات آخر العام


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