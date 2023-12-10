أفضل دعاء لصديقي .. احرص عليه بظهر الغيب مستجاب

أفضل دعاء لصديقي الصداقة لها أثر كبير في حياة الإنسان، كما أن هناك أهمية اجتماعية ونفسية وذهنية لوجود الصديق في حياة الإنسان وربنا جعل جزء كبير من استقرار الاجتماع البشري في وجود الصديق، ولو تصورنا أن ربنا -جل جلاله- انتزع وجود الصديق من حياتنا ستكون الحياة شديدة الصعوبة، لأن لكل منا جبال من الهموم لن يفضفض بها إلا مع صديقه ليجدد طاقته النفسية من جديد وعن محور الصداقة وأهميتها نقدم لكم أفضل دعاء لصديقي والذي تميز ببحث كبير عبر محرك البحث جوجل .



أفضل دعاء لصديقي

أفضل دعاء لصديقي اللهم خفف عن صديقي ثقل هذه الأيام وارزقه قوة الصبر، واشرح صدره وانزع منه ما استثقلته نفسه وأرح قلبه يارب اللهم أنك أعطيتني خير الأصدقاء في الدنيا دون أن أسألك، فلا تحرمني من صحبتهم في الجنة، اللهم اسعدهم وفرح قلوبهم، وفرج همومهم، وحقق لهم أمنياتهم واجعل الجنة مقرًا لهم، اللهم طمئن قلب صديقي، الهي انك تعلم ولا نعلم فحل أمره وافرح قلبه انك على كل شي قدير اللهم هو صديقي و مأمني و راحتي اللهم احفظه لي و أطل بعمره و اسعده ضعف ما يسعدني اللهم صديقي الأول وملجأي الأول اجعله قرير العينين لا يشكى هما ولا حزنا ولا مرضا يارب.



صيغة دعاء لصديق

صيغة دعاء لصديق اللهم اني أعوذ بك من صديق ضحك في وجهي وطعنني في ظهري، اللهم إني أسألك صدق الصديق يالله ، اللهم إن بات صديقي حزينا دون علمي فسخر له يا رب موجة من الراحة تلامس قلبه كل حين، اللهم لا ترد دعوتي فإنني فيك أحبهم. اللهم إني أسألك، فلا تردني خائبًا، فلا خاب من أنت مولاه، اسعد قلوب أصدقائي، واعطهم ما يتمنون، واقر أعينهم بما يحبوا، ولا تسلبهم نعمة قط، وعطر صدورهم بالإيمان والقرآن، وارزقهم الخلود في الجنان اللهم إني أوصيك بقلب صاحبي خيرا.

اللهم صديقي الذي حل محل قلبي

اللهم صديقي الذي حل محل قلبي اللهم إنّي أرجوك أن تلطف بصديقي وأن ترحمه وأن تنظر إليه بعين الرأفة والإحسان، وأن تُذهب عنه جميع الأمراض وتخرجه من آلامه إلى واسع رحمتك وعظيم معافاتك إنّك على ذلك لقدير، اللهم لا تجعل للحزن مكانًا في قلبه استودعتك يا الله أمره فاحفظه بعينك التي لا تنام اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم خطاياهم بكرمك، وادخلهم الجنة برحمتك، يا جدير بالدعاء ويا قدير بالإجابة.

دعاء لصديق بالتوفيق

دعاء لصديق بالتوفيق اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم خطاياهم بكرمك، وادخلهم الجنة برحمتك، يا جدير بالدعاء وياقدير بالإجابة ومن الأدلة على ذلك ورد من دعاء النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لأنس بن مالك، حيث ثبت أنّ أمّ سليم -رضي الله عنها- قالت للنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: يا رسولَ اللهِ، خادِمُك أنسٌ، ادعُ اللهَ له، قال: اللهم أكثِرْ مالَه، وولدَه، وبارِكْ له فيما أعطَيتَه. دعا لجعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال له: اللَّهمَّ اخلُفْ جَعفراً في أهْلِه، وبارِكْ لعبدِ اللهِ في صَفقةِ يَمينِه.

دعاء للصديق المريض

دعاء للصديق المريض اللهم اشف صديقي شفاءً عاجلًا وارضَ عنه وارحمه وعافه واعفُ عنه واجعله من عبادك الصالحين المصلحين العاملين بسنّة نبيّك المشتغلين بنشر دينك، يا كريم يا رب ، اللهم إنّي أتوسّل إليك أن تُبعد عن صديقي المرض وتعافي جسده المنهك فلا أحد يقوى على ذلك إلّا أنت، يا قوي يا رحيم يا مجيب الدعوات وسامع الآهات. ربّي إنّي لي صديقًا قد أتعبه المرض وأرقّته الآلام وقضّت مضجعه الأوجاع، أسألك يا ربّي أن تشفيه وأن تُعافيه وأن تكتب له الصحة ودوام العافية



دعاء للأصدقاء بالتوفيق

دعاء للأصدقاء بالتوفيق قلَّما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقومُ من مَجلسٍ حتَّى يدعوَ بِهَؤلاءِ الكلِماتِ لأصحابِهِ: اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا) اللهمّ إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيّبًا وعملًا متقبّلًا وأسألك أن توفقّ صديقي في دراسته وأن ترضى عنّه وترحمه. اللهمّ انفعنا بما علّمتنا وعلّمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، واكتب لنا التّوفيق في الدراسة والنجاح في امتحاناتنا. اللهمّ إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وأسألك أن ترزقنا الصّبر على الدراسة وقوّة الحفظ وحدّة الفهم. اللهمّ إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وبركةً في العمر والرزق، وتوبةً قبل الموت وراحةً عند الموت ومغفرةً ورحمةً بعد الموت.



الدعاء للأصدقاء بظهر الغيب

الدعاء للأصدقاء بظهر الغيب يعود بالخير على الداعي لأن الله يرزقه كل الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن دَعَا لأَخِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ، قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بهِ: آمِينَ، وَلَكَ بمِثْلٍ اللهم إني أسألك لأصدقائي زيادة في الدين، وسعة في الرزق، وسعادة في الدنيا، وبركة في العمر، وعافية في الجسد، وجنة الفردوس في الآخرة اللهم إني أحبه فيك فأحببه وأرض عنه، وأعطه حتى يرضى، وأدخله جنتك. اللهم اسألك أن تحفظه لمن يحب، وأن تحفظ له من يحب. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم بالقبول الحسن يا الله اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكرِّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، فضلاً منك ونعمة وأنت خير الرازقين.

دعاء لصديق بالرزق والتوفيق

دعاء لصديق بالرزق والتوفيق اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة اللهمّ ارزقني وصديقي برزق من عندك لا حدّ له، وفرج من عندك لا مدّ له، وخيرٍ من عندك لا عدد له اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.