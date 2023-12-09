دعاء الفرج العاجل مجرب.. كلمات حثنا عليها سيدنا النبي

دعاء الفرج العاجل مجرب، هناك الكثير من المأثورات والأدعية في دعاء الفرج العاجل، وهناك دليل في السنة النبوية وهو حديث شريف عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: لَقَّنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَأَمَرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهُنَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَلِيمُ، سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ودعاء الفرج العاجل له أهمية كبيرة في حياة المسلم ، وعلى المسلم أن يحافظ على الدعاء بصفة عامة لأنه في كل وقت يشعر فيه أنه معاه سينجلي هذا الكرب ويأتي الفرج.

الدعاء من أحب العبادات إلى الله تعالى

دعاء الفرج العاجل مجرب قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً.

عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن.

اللَّهُمَّ مَن عاداني فَعادِه، وَمَن كادَني فَكِدهُ، وَمَن بَغَى عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَأهَلِْكهُ، وَمَن أرادَنِي بِسوءٍ فَخُذهُ، وأطفِأ عَنِّي نارَ مَن أشَبَّ لِيَ نَارَهُ.

-اللهم وَاكفِنِي هَمَّ مَن أدخَلَ عَلَيَّ هَمَّه، وَأدخِلني في دِرعِك الحَصينَة، وَاستُرني بِسِترِكَ الواقي.

يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِّلني ما لا أطيق.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؛ ارزُقنا الأمن والأمان الأبديّ.

اللهم إنا نسألك عيشةً هنيّةً، وميتةً سويّةً، ومردًّا غير مُخزٍ ولا فاضحٍ.

اللهم ربنا آتنا في الدُّنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النّار يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إنا نسألك مُوجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسّلامة من كلّ إثمٍ، والغنيمة من كلّ برٍّ

-يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعَّال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام ، وملكك الذي لا يضام ، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، أن تكفيني شرَّ هذا اللص ، يا مغيث أغثني



دعاء الفرج العاجل وتيسير الأمور

دعاء الفرج العاجل وتيسير الأمور، الدعاء عموما له أثر إيجابي في تيسير الأمور وفي دعاء الفرج العاجل تيسير للأمور بإذن الله وشعور بالهدوء وبالراحة النفسية والطمأنينة أن الله عز وجل قادر على أن ينهي الكرب وأن يمنحنا الفرج العاجل، لذا علينا بدعاء الفرج العاجل لإزالة التوتر والقلق والشعور بالطمأنينة ومن أهم مظاهر الإيمان أن يثق العبد في الله عز وجل أنه قادر على كل شيء وبيده كل شيء.



دعاء الفرج العاجل وتيسير الأمور اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ربّ لا تحجب دعوتي، ولا تردّ مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكِلني إلى حولي وقوّتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيّرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسرّي وجهري، المالك لنفعي وضرّي، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.



- اسألك اللهم أن تلزم قلبي كما ترغب، وأن أتلوه على الوجه الذي يرضيك عني، وأن اعمل به، وان تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وتغسل به بدني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



-اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

-اللهم إنّأ نسألك التوفيق في كلّ أُمورنا، والسّداد والثّبات في كل أقوالنا وأفعالنا.

-اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما تريد؛ ارزُقنا خيري الدُّنيا والآخرة، وأمّنّا في أوطاننا، وفي بيُوتنا، وفي ديارنا.

-اللهم إنّا نسألك خير المسألة، وخير الدُّعاء، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير الحياة، وخير الممات.

-اللهم يا من رفعت السّماء بغير عمدٍ، ومن بسطت الأرض على ماءٍ جمدٍ؛ هبّنا لنا من لدُنك رحمةً، وهيّئ لنا من أمرنا رشدًا.

-اللهم يا واسع الفضل والجود؛ ارزقنا بلا حدود، وبارك لنا في ما رزقتنا، وقنا عذاب النّار.

-أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدًا ولا ندًا، ولا صاحبة ولا كفوًا أحد، فإن تُعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.



-اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء. أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنساً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء. فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.



-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسّره. وإن كان كثيراً فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك.



اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، و تداركني بإغاثة، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطرات أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.



اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

دعاء الفرج قصير.



اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهَلْ لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.



اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، ألا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة. ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً. اللهم اجبر كسر قلبي، جبراً يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب. كذلك اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك الفقر والدّيْن.



حسبي الله لما أهمّني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أرضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.



اللهمّ أنت إلَهي الحق الحَقيق، يا مشرِقَ البرهان، يا قَوّي الأركانِ، يا من رَحمَتُه فِي كُل مَكان وَزمان وَفِي هَذا المَكان، احرسني بِعَينِك التي لا تَنام، واَكنفني في كَنَفك الذي لا يرام، إنَه قَد تيقنَ قَلبِي أن لا إِلَه إلاَ أنت، وإنِي لا أهَلَْك وأنت معي يارجائي، فَارحمني بِقدرتك علي، يا عَظيماً يرجَى لِكل عَظيم. يا عَليم يا حليم، أنت بِحالتي عليم، وَعلى خلاصي قَدير، وهو علَيكَ يسير، فَامنن عَلَي بِقَضائها يا أكرم الأكرمين، يا أجوَد الأجودينَ، ويا أسرع الحاسبين، يا رب العالمين، ارحمني وارحم جميع المسلِمين، إنك على كل شيء قَدير.