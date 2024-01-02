محمد صلاح يحتفل بالعام الجديد بهذه الطريقة

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه على منصة أكس تويتر سابقاً.

وهنأ محبيه بالعام الجديد بعد تألقه في لقاء أمس أمام نيوكاسل، وكتب: “عام جديد سعيد”.

واعتلى محمد صلاح صدارة هداف الدوري الإنجليزى برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

١- محمد صلاح 14 هدفا.

٢- إيرلينج هالاند 14 هدفا.

٣- سون هيونج مين 12 هدفا.

٤- دومينيك سولانكي 12 هدفا.

٥- جارود بوين 11 هدفا.

٦- هوانج هي تشان 10 أهداف.

٧- أليكساندر إيزاك 9 أهداف.

٨- أولي واتكينس 9 أهداف.

٩- كول بالمر 8 أهداف.

١٠- نيكولاس جاكسون 7 أهداف.

وانفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد، ضمن الجولة 20 من البطولة.