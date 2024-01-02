دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة.. اغفر ذنوب أكثر من زبد البحر بـ3 كلمات

لا شك أن دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024 م، يعد أفضل وأقوى ما يغير تفاصيل يومك ويبدل الضيق فيها برزق واسع والحزن بفرح، ومن ثم فهو أفضل ما تفتتح به يومك بل والسنة الجديدة ، فمن خلال دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024 م ، يسهل كل صعب ويحالفك التوفيق في كل أمر ، خاصة عندما تستهل يومك بصيغة من دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024 م يغفر ذنوبك ومن ثم يخلصك من أكبر أسباب المصائب المتلاحقة ، فبه يلتمس المذنب مغفرة ذنوبه، ومن ثم توسعة رزقه ، والحفظ من شياطين الإنس والجن وما نحوها من الأمور الدنيوية التي يرجوها العبد ويطلبها من الله سبحانه وتعالى في دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024 م في الصباح ليدخل في إطار أذكار الصباح، أي اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن ثم يتضاعف الفضل والثواب ،

كما أن دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024 م خير ما يستهل به الإنسان عمله اليومي بل خير ما يبدأ به العام الجديد ، وهو ما ظهر جليًا في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، و أوصى به رسول الله –صلى الله عليه وسلم- .

دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة

ورد دعاء اليوم الثاني من السنة الجديدة 2024 م عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ثلاث كلمات تغفر كل ذنوب الإنسان مهما بلغت كثرتها، وذلك عند ترديدها في الصباح أو المساء، وهذه الكلمات التي أوصى رسول الله بالدعاء بها وترديدها في كل صباح ومساء، ليغفر الله سبحانه وتعالى بها كل ذنوبك، هي: « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ»، حيث إنه –صلى الله عليه وسلم- أوصى بترديدها مائة مرة.

وفيما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ»، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر».

أدعية اليوم الثاني من السنة الجديدة