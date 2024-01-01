دعاء أول يوم في سنة 2024.. بـ 6 كلمات يُجبرك الله بطريقة يتعجب لها الخلق

يعد دعاء أول يوم في سنة 2024 هو فاتحة الخير وحُسن الظن بالله تعالى، فكما أن الدعاء يرد القضاء ويدفع البلاء ، فهذا ما يجعل دعاء أول يوم في سنة 2024 م أفضل استفتاح لعام جديد، وكذلك قد يكون سبيلك الوحيد لطي صفحات عام مضي بما فيه من ذنوب ومصائب وأحزان والتخلص منها، وببضع كلمات من دعاء أول يوم في سنة 2024 تمتلئ أيامك في العام الجديد بالخير والرزق والأفراح، لذا ينبغي الحرص على دعاء أول يوم في سنة 2024.



لعله يحمل لنا لطف الله عز وجل ورضاه عنا ويجعل العام الجديد أجمل من كل ما مضى من العمر.

دعاء أول يوم في سنة 2024

1. في دعاء أول يوم في سنة 2024 م اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك.

2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايته خير.

3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

4. يا رب في بداية هذه السنة الجديدة أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

6. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

17. اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.

18. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

19. اللهم اجعل العام الجديد عام عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

20. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

21. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

22. وفي أول فجر في السنة الجديدة اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

23. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

أول يوم في سنة 2024

بدأ أول يوم في سنة 2024 الميلادية الجديدة منذ قليل أي مع أذان فجر اليوم الإثنين ، والذي يمتد ساعات النهار لينتهي أول يوم في سنة 2024 الميلادية الجديدة مع غروب الشمس ، وحيث إنه بداية الأسبوع والشهر والسنة فهو الاستفتاح لذا ينبغي اغتنامه بصالح الأعمال والأدعية، لعله يكون أول أيام الفرح والفرج والجبر الجميل.

دعاء السنة الجديدة