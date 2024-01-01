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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أول يوم في سنة 2024.. بـ 6 كلمات يُجبرك الله بطريقة يتعجب لها الخلق

دعاء أول يوم في سنة
دعاء أول يوم في سنة 2024

يعد دعاء أول يوم في سنة 2024  هو فاتحة الخير وحُسن الظن بالله تعالى، فكما أن الدعاء يرد القضاء ويدفع البلاء ، فهذا ما يجعل دعاء أول يوم في سنة 2024 م أفضل استفتاح لعام جديد، وكذلك قد يكون سبيلك الوحيد لطي صفحات عام مضي بما فيه من ذنوب ومصائب وأحزان والتخلص منها، وببضع كلمات من دعاء أول يوم في سنة 2024  تمتلئ أيامك في العام الجديد بالخير والرزق والأفراح، لذا ينبغي الحرص على دعاء أول يوم في سنة 2024.


 لعله يحمل لنا لطف الله عز وجل ورضاه عنا ويجعل العام الجديد أجمل من كل ما مضى من العمر.

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دعاء أول يوم في سنة 2024

1. في دعاء أول يوم في سنة 2024 م  اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك.

2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايته خير.

3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.

4. يا رب في بداية هذه السنة الجديدة أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

6. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .

7. اللهم بداية للأيام الجميلة.

8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.

16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.

17. اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.

18. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

19. اللهم اجعل العام الجديد عام عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

20. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

21. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.

22. وفي أول فجر في السنة الجديدة اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

23. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

أول يوم في سنة 2024

بدأ أول يوم في سنة 2024 الميلادية الجديدة منذ قليل أي مع أذان فجر اليوم الإثنين ، والذي يمتد ساعات النهار لينتهي أول يوم في سنة 2024 الميلادية الجديدة مع غروب الشمس ، وحيث إنه بداية الأسبوع والشهر والسنة فهو الاستفتاح لذا ينبغي اغتنامه بصالح الأعمال والأدعية، لعله يكون أول أيام الفرح والفرج والجبر الجميل. 

دعاء السنة الجديدة 

  1. اللهم اجعل سنة 2024 فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات .
  2. اللهم اجعلها سنة خالية من الأوجاع والأحزان .
  3. اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
  4. اللهم إنك عفو كريم اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.
  5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار.
  6. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
  7. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
  8. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.
  9. يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.
  10. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.
  11. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.
  12. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.
  13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.
  14. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.
  15. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
  16. اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.
  17. يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.
  18. اللهم  باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.
  19. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.
  20. اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.
  21. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
  22. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.
  23. اللهم في نهاية العام الهجري أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.
  24. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
  25. اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.
  26. اللهم اجعل سنة 2024 سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.
  27. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.
     
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