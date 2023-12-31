دعاء آخر يوم في 2023.. 8 كلمات تغير قدرك للأفضل

رددها إلى المغرب

يبحث كثيرون في هذا الوقت من العام الميلادي عن دعاء آخر يوم في السنة 2023 والذي يعد مفتاحًا لأبواب الخيرات ومن ثم فهو من الكنوز التي لا ينبغي لعاقل تفويتها ، وحيث نقف على أعتاب سنة جديدة ونودع سنة 2023 ، يتحتم علينا أن نحسن ختامها من خلال دعاء آخر يوم في السنة 2023 ، فاليوم الأحد ومع شروق الشمس تنفرط الساعات الأخيرة من آخر يوم لعام 2023، والذي بدأ مع أذان الفجر ، وهو ما يعني أننا نشهد في هذا الوقت الساعات الأخيرة من العام الميلادي 2023 الذي ينقضي ليضعنا في بداية سنة جديدة، فهذا يجعل هذه الساعات القليلة المتبقية هي أفضل توقيت نردد فيه دعاء آخر يوم في السنة 2023 والذي قد يضع نهاية لأحزانك ويأتي لك بالبشارات التي تنتظرها، ولا تزال الفرصة لاغتنام دعاء آخر يوم في السنة 2023 ونفحاته وبركاته ممتدة إلى أذان المغرب اليوم ، أي أن كل ما تبقى من عام 2023 الميلادي هو ما يقرب من 12 ساعة فقط ، لذا عليك ألا تفوت فيه لحظة وأكثر من الدعاء لتجد فيه الإجابة إن شاء الله تعالى.

آخر يوم في السنة 2023

يبدأ آخر يوم في السنة 2023 بعد ساعات قليلة ، وبالأدق مع أذان فجر اليوم الأحد والموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2023 الميلادي، وهو آخر شهور السنة الميلادية كما أن اليوم هو كذلك آخر أيام شهر ديسمبر ومن ثم فإنه آخر يوم في السنة 2023 م، ويمتد هذا اليوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب والذي يعلن وقت الصلاة وكذلك نهاية آخر يوم في السنة 2023 م، وبداية أولى ليالي السنة الجديدة 2024 الميلادية، وتكون رأس السنة في منتصف الليل أي في تمام الساعة الثانية عشر .

دعاء آخر يوم في السنة 2023

اللهم لا تخرجنا من عامنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.

يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

اللهم باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.

يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

اللهم إنه نهاية شهر ونهاية سنة فاللهم اجعله نهاية كل ألم وهم واجعل سنة 2024 فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات ، اللهم اجعلها سنة خالية من الأوجاع والأحزان .

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم في نهاية العام الهجري أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

دعاء نهاية السنة 2023

1. اللهم اختم لنا هذه السنة برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

2. يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .

4. اللهم إنك عفو كريم تاللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

6. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

7. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.

8. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

9. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

12. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

14. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.

15. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.