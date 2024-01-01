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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء أول ليلة في السنة الجديدة.. 14 كلمة تعوضك بفرحة تدمع لها عينك

دعاء أول ليلة في
دعاء أول ليلة في السنة الجديدة

لاشك أنه حان موعد دعاء أول ليلة في السنة الجديدة 2024 مع غروب شمس اليوم الأحد الموافق 31 من ديسمبر لعام 2023 م، أي أن أول ليلة في السنة الجديدة بدأت منذ ما يقرب من سبع ساعات ، وحيث إن الليالي تنتهي مع الفجر فهذا يعني أنه لم يتبق لنا الكثير من الوقت لترديد دعاء أول ليلة في السنة الجديدة 2024 الميلادية.

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دعاء أول ليلة في السنة الجديدة

  1. يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.
  2. اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
  3. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
  4. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.
  5. اللهم إني استغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .
  6. اللهم إنك عفو كريم اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.
  7. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار.
  8. اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.
  9. إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
  10. اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.
  11. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.
  12. اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.
  13. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.
  14. اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.
  15. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.
  16. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.
  17. اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.
  18. اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
  19. اللهم لا تخرجنا من عامنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.
  20. اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.
  21. يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.
  22. اللهم  باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.
  23. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.
  24. اللهم اجعلها سنة خالية من الأوجاع والأحزان .
  25. يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.
  26. اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.
  27. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
  28. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
  29. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.
  30. اللهم في نهاية العام الميلادي أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.

أول ليلة في سنة 2024

بدأت أول ليلة في سنة 2024 الميلادية مع غروب شمس اليوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2023 م وهو آخر يوم في السنة ، وتمتد أول ليلة في السنة الجديدة 2024 م إلى الفجر ، ليبدأ أول أيام السنة الجديدة 2024 م غدًا الإثنين الموافق الأول من يناير لعام 2024م.

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