هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر؟.. انتبهن

لعل السؤال عن هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر والنكد ؟، يعد من الأمور التي ينبغي معرفتها والحذر منها باعتبارها إحدى عادات الكثير من السيدات ، اللاتي لا يسع نهارها إنجاز أعمال التنظيف في آخر يوم بالعام المنصرم ويمتد إلى الليل أي الآن استعدادًا لرأس السنة الميلادية 2024 ، التي يحين وقتها في منتصف الليلة، ولعل هذا ما يطرح أهمية استفهام هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر ؟، حيث إن الضيق والفقر ليس من الأحوال الهينة ولا اليسير وإنما هو من المنغصات التي نتجنبها جميعًا بل ونهرب ونستغيث منها ، لذا فإن مسألة هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر ؟، أو بمعنى آخر فكرة أن يتسبب فعل ما - الكنس في ليلة رأس السنة - بملاحقة الفقر والكرب لنا طوال العام من الأشياء التي يصعب تحملها أو التهاون فيها ، وهذا ما يطرح أهمية كبيرة لاستفهام هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر والنكد ؟.

أول ليلة من السنة الجديدة 2024

بدأت أول ليلة من السنة الجديدة 2024 الميلادية مع غروب شمس اليوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2023 م وهو آخر يوم في السنة ، وتمتد أول ليلة من السنة الجديدة 2024 م إلى الفجر ، ليبدأ أول أيام السنة الجديدة 2024 م غدًا الإثنين الموافق الأول من يناير لعام 2024م.

هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة

قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تنظيف البيت ليلًا، ولا شيء في ذلك، وليس بحرام كما يُعتقد بعض الناس، منوهًا بأن تلك الاعتقادات الشائعة التي تفيد بأن الكنس ليلاً من الأمور المحرمة، فهذا غير صحيح، فلا مانع شرعًا من القيام بالأعمال المنزلية في أي وقت من ليل أو نهار.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر والنكد ؟»، أنه ليس في تنظيف البيت المنزل ليلًا وكذا المحال التجارية أي شر، ولا يوجد في الدين ما يمنع ذلك على كل حال، وما يعتقده بعض الناس من أن القيام بهذا الأعمال في الليل يؤدي إلى مكروه هو اعتقاد فاسد الباعث عليه هو التطير الذي نهانا الشرع عنه.

ونبه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أنه لم يرد شئ يفيد بأن تنظيف البيت يلا يجلب الفقر أو فيه تحريم، و بناءً على ذلك فلا حرج على المرأة أن تعمل على تنظيف بيتها ومنزلها في أي وقت سواء بالليل أو بالنهار، فلا حرج في ذلك شرعا.

حديث كنس البيت في ليلة السنة الجديدة

ووردت أحاديث تحث على تنظيف البيوت، وتبين أن ذلك من خصال المؤمن، وأن تركه من خصال اليهود، فروى الترمذي من حديث سعد -رضي الله عنه- وقال: غريب. ورمز السيوطي له بالصحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله طَيِّبٌ يحب الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جَوَادٌ يحب الجُود؛ فنظفوا أَفْنِيَتَكُمْ، ولا تَشَبَّهُوا باليهود».

حكم كنس البيت ليلة السنة الجديدة

وأوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد أي شيء يدل على حرمة كنس أو تنظيف البيوت ليلًا، متابعًا: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا».

وأفاد بأن كنس البيت وتنظيفه ليلًا ليس محرمًا ولا مكروهًا، فهو على الأصل وهو الإباحة في الأشياء، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهي، ولم يثبت في قرآن ولا سنة أنه أمر يجلب الفقر والنكد والخلافات بين الزوجين، بل كل هذا خرافة لا صحة لها ولا أساس لصحة ذلك في الدين.

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