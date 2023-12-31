هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر؟.. انتبهن

لعل السؤال عن هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر والنكد ؟، يعد من الأمور التي ينبغي معرفتها والحذر منها باعتبارها إحدى عادات الكثير من السيدات ، اللاتي لا يسع نهارها إنجاز أعمال التنظيف في آخر يوم بالعام المنصرم ويمتد إلى الليل أي الآن استعدادًا لرأس السنة الميلادية 2024 ، التي يحين وقتها في منتصف الليلة، ولعل هذا ما يطرح أهمية استفهام هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر ؟، حيث إن الضيق والفقر ليس من الأحوال الهينة ولا اليسير وإنما هو من المنغصات التي نتجنبها جميعًا بل ونهرب ونستغيث منها ، لذا فإن مسألة هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر ؟، أو بمعنى آخر فكرة أن يتسبب فعل ما - الكنس في ليلة رأس السنة - بملاحقة الفقر والكرب لنا طوال العام من الأشياء التي يصعب تحملها أو التهاون فيها ، وهذا ما يطرح أهمية كبيرة لاستفهام هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر والنكد ؟.
أول ليلة من السنة الجديدة 2024
بدأت أول ليلة من السنة الجديدة 2024 الميلادية مع غروب شمس اليوم الأحد الموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2023 م وهو آخر يوم في السنة ، وتمتد أول ليلة من السنة الجديدة 2024 م إلى الفجر ، ليبدأ أول أيام السنة الجديدة 2024 م غدًا الإثنين الموافق الأول من يناير لعام 2024م.
هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تنظيف البيت ليلًا، ولا شيء في ذلك، وليس بحرام كما يُعتقد بعض الناس، منوهًا بأن تلك الاعتقادات الشائعة التي تفيد بأن الكنس ليلاً من الأمور المحرمة، فهذا غير صحيح، فلا مانع شرعًا من القيام بالأعمال المنزلية في أي وقت من ليل أو نهار.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل كنس البيت في أول ليلة من السنة الجديدة يجعلها عام الفقر والنكد ؟»، أنه ليس في تنظيف البيت المنزل ليلًا وكذا المحال التجارية أي شر، ولا يوجد في الدين ما يمنع ذلك على كل حال، وما يعتقده بعض الناس من أن القيام بهذا الأعمال في الليل يؤدي إلى مكروه هو اعتقاد فاسد الباعث عليه هو التطير الذي نهانا الشرع عنه.
ونبه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أنه لم يرد شئ يفيد بأن تنظيف البيت يلا يجلب الفقر أو فيه تحريم، و بناءً على ذلك فلا حرج على المرأة أن تعمل على تنظيف بيتها ومنزلها في أي وقت سواء بالليل أو بالنهار، فلا حرج في ذلك شرعا.
حديث كنس البيت في ليلة السنة الجديدة
ووردت أحاديث تحث على تنظيف البيوت، وتبين أن ذلك من خصال المؤمن، وأن تركه من خصال اليهود، فروى الترمذي من حديث سعد -رضي الله عنه- وقال: غريب. ورمز السيوطي له بالصحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله طَيِّبٌ يحب الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جَوَادٌ يحب الجُود؛ فنظفوا أَفْنِيَتَكُمْ، ولا تَشَبَّهُوا باليهود».
حكم كنس البيت ليلة السنة الجديدة
وأوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد أي شيء يدل على حرمة كنس أو تنظيف البيوت ليلًا، متابعًا: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا».
وأفاد بأن كنس البيت وتنظيفه ليلًا ليس محرمًا ولا مكروهًا، فهو على الأصل وهو الإباحة في الأشياء، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهي، ولم يثبت في قرآن ولا سنة أنه أمر يجلب الفقر والنكد والخلافات بين الزوجين، بل كل هذا خرافة لا صحة لها ولا أساس لصحة ذلك في الدين.
دعاء نهاية السنة وبداية عام جديد
- اللهم اختم لنا هذه السنة برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.
- يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في اناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا .
- اللهم إنك عفو كريم تاللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك.
- اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.
- إلهي نحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
- اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
- اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.
- اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.
- اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.
- اللهم لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.
- ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭ ﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.
- ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.
- اللّهم ارزقنا عملًا صالحًا يُقرّبنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك.
- اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
- اللهم لا تخرجنا من عامنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.
- اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.
- يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.
- اللهم باعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.
- اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.
- اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.
- يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.
- اللهم إنه نهاية شهر ونهاية سنة فاللهم اجعله نهاية كل ألم وهم واجعل سنة 2024 فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات .
- اللهم اجعلها سنة خالية من الأوجاع والأحزان .
- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
- اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.
- اللهم في نهاية العام الهجري أعنّي و أجعل نهاية جهدي فرح.
- بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.
- اللهم ما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.
- اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.
- اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.