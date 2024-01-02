كنزي عمرو دياب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها| شاهد

أثارت كنزى عمرو دياب جدلاً واسعًا بصوره جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كنزى عمرو دياب بملابس جريئة مرتدية تيشرت وبنطال باللون الأسود، ونالت الصور العديد من الانتقادات منقبل متابعيها.

افتتحت كنزي دياب، ابنة عمرو دياب، أبواب معرضها الفني الأول في لندن، وأسدلت الستار عن تحفها الفنية في أمسية فنية تاريخية.

يأتي هذا المعرض تحت عنوان "يوميات حياتي"، وذلك في خطوة فنية ملفتة ومميزة.

وهو عبارة عن رحلة فنية تعبر عن تجارب ومشاعر كنزي بأسلوبها الخاص ومبتكر ويتناول هذا التقرير بشكل مفصلوشامل أحداث الافتتاح والتفاصيل المثيرة للاهتمام التي تحدثت عنها وسائل الإعلام.